Giresun’da Otomobil Uçuruma Düştü: 3 Ölü

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Geyikçi Yaylası’ndan dönen, Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, etkili olan sis yüzünden virajı alamayarak uçurumdan aşağıya düştü. Olayı görenlerin hemen ihbanda bulunması üzerine kaza olan yere jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALI

Kaza sonrası taklalar atarak uçuruma yuvalanan otomobilin bulunduğu yere ulaşan ekipler, sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye Bayram ve annesi Emine Bayram’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun yanında Murat Bayram adındaki diğer aile üyesinin yaralı olarak kurtarıldığı tespit edildi. İlk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapılarak, yaralı Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin, tatil için memleketleri Giresun’a geldiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.