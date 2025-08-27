Giresun’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

GİRESUN’DA KAZA SONUCU HAYAT KAYBILARI

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, Geyikçi Yaylası’ndan dönen Mustafa Bayram’ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, etkili sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALI

Otomobilin takla atarak yuvarlandığı bölgeye ulaşan ekipler, sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Bayram ise yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin tatil için memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarmanın kazanın sebebini araştıran soruşturması devam ediyor.