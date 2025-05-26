Gizli Kamera Oda Tespiti Yapıldı

GİZLİ KAMERA SKANDALI PAMUKKALE’DE ORTAYA ÇIKTI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Kınıklı Mahallesi’nde günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera düzeneği ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir vatandaşın durumu fark etmesi ve polise haber vermesiyle olay aydınlandı. Ekol TV’nin haberine göre, konaklama sırasında bir kişi prizden şüphelenerek inceleme yaptı ve priz içine gizlenmiş aktif bir kamera düzeneği buldu.

FAİLLERİN YERLEŞTİRDİĞİDÜZENEKLER ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, gizli kamera düzeneğine el koydu. Yapılan detaylı incelemelerde, aynı işletmeye ait toplamda 4 odada benzer düzeneğin tespit edildiği ve bu odalarda da kayıt yapıldığı belirlendi. Kayıt cihazları ve içindeki görüntüler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis yetkilileri, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğunu ve bu görüntülerin ne amaçla kullanıldığını araştırıyor.