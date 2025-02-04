Göç İdaresi 560 Personel Alacak

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 464 olmak üzere toplamda 560 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Adayların bu pozisyonlar için başvuru şartları ve nasıl başvurabilecekleri merak edilmektedir. Göç İdaresi’nde çalışmak isteyen tüm adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde tanımlanan kriterleri taşıması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olma, başvuru bitiş tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olma ve kamu haklarından mahrum bulunmama gibi gereklilikler yer alıyor. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası alma durumu, kamu güvenliğine karşı olan suçlarla ilgili hüküm giyme gibi olumsuz şartların bulunmaması da talep ediliyor. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesindeki hükümler dışındaki akıl hastalığı durumu bulunmaması ve Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmamış olma gibi şartlar da sıralanıyor. Adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması ve askerlik durumu açısından herhangi bir sorun yaşamaması da aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TARİHLER VE YERLER

Başvurular, 5-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adayların, KPSS puanının yanı sıra yaş şartını da sağlaması önem taşır. Sınavla ilgili detaylar ve diğer bilgilere Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Adaylar, başvurularını 5-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” adresinden çevrim içi olarak yapabilecekler.

SINAV SÜRECİ VE DUYURULAR

Sözlü sınava çağrılan adaylar için sınav günleri, saatleri ve yerleri, Göç İdaresi Başkanlığı’nın “www.goc.gov.tr” internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda adayların dikkatli olmaları ve belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.