Gök Bilimciler 11 Yeni AGN Keşfetti

RUSYA’DAN YENİ GALAKTİK ÇEKİRDEK KEŞFİ

Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki bir gök bilim ekibi, Spektr-RG (SRG) uzay gözlemevini kullanarak evrenin en enerjik ve parlak yapılarından oluşan 11 yeni aktif galaktik çekirdek (AGN) keşfettiğini duyurdu. Bu önemli keşif, galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin faaliyetleriyle ilişkilendirilen AGN’lerin daha iyi anlaşılması açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ AGN’LERİN KEŞFİ X-IŞINI VERİLERİYLE GELİYOR

Astronomy Letters dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda, baş araştırmacı Grigory Uskov ve ekibi, tüm gökyüzü araştırmalarındaki çok sayıda X-ışını kaynağını detaylı bir şekilde inceledi. Gök bilimciler, özellikle SRG’nin ART-XC teleskobuyla belirlenen ve daha önce bilinmeyen X-ışını kaynaklarına yoğunlaşarak bu yeni aktif galaktik çekirdekleri tespit etti.

KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR 50’DEN FAZLA AGN TANIMLADI

Ekibin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar sonucunda bugüne kadar 50’den fazla aktif galaktik çekirdek ve birkaç kataklizmik değişkenin tanımlandığı kaydedildi. Son yayımlanan makalede, ARTSS1-5 kataloğunda yer alan 11 AGN’nin optik olarak tanımlanıp sınıflandırıldığı belirtiliyor; bu yeni keşfedilen AGN’ler, Dünya’ya göre nispeten yakın bir konumda bulunuyor.

KEŞFEDİLEN AGN’LER SEYFERT GALAKSİSİ SINIFINDAN

Yeni keşfedilen 11 aktif galaktik çekirdeğin X-ışını parlaklıkları, modern çağdaki AGN’ler için normal kabul edilen 2 ile 300 tredesilyon erg/s arasında değişiyor. Gök bilimciler, elde ettikleri bu verilerle, bu AGN’leri yedi adet tip 1, üç adet tip 1.9 ve bir adet tip 2 olarak Seyfert galaksileri sınıfına dahil ediyor.