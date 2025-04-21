Gök Gürültülü Yağışlar Etkili Olacak

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ ARTACAK

Kuru hava döneminden sonra, bu hafta yağışlı hava şartlarının ortaya çıkması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftaki hava durumu hakkında değerlendirmelerini paylaştı. Çelik, “Yarın ve salı günü yurdun kuzeydoğu bölümlerinde yağış bekleniyor.” dedi. Ayrıca, Çelik salı akşamı Ege’de de yağış geçişinin olacağını vurguladı.

HAFTANIN DEVAMINDA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağışların etkili olacağı bilgisini veren Çelik, “Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağışlar meydana gelecek.” şeklinde konuştu. Kuzeydoğu bölgelerinde bu hafta boyunca aralıksız yağışların görüleceğini ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde bu yağışların bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi. Batı bölgelerde ise, Çarşamba gününden itibaren yağışların başlayacağını, bu yağışların Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde daha kuvvetli olacağını aktardı.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Sıcaklıklarda herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, “Ankara’da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yağış görülecek.” diye konuştu. Çelik, başkentte sıcaklığın 20-22 derece civarında kalacağını, ancak salı günü lodos etkisiyle 26 dereceye kadar çıkabileceğini ekledi.

İSTANBUL VE İZMİR’DE YAĞIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

İstanbul’da ise, Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, şehirdeki en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında değişeceğini belirtti. İzmir’de de salı akşamı yağış geçişi öngörülüyor. Perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanakların etkili olacağını ve sıcaklıkların bir hafta boyunca 25 derece civarında seyredeceğini kaydetti.