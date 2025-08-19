Gökhan Böcek Havalimanında Gözaltına Alındı

Gündem

YURT DIŞINDAN DÖNÜŞÜYLE GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu olan Gökhan Böcek’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya döndü ve havaalanında gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR SÜRECİ

5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gökhan Böcek, yurtdışında olduğu nedeniyle daha önce gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Viyana’dan bindiği uçakla Antalya’ya geldikten sonra havaalanında gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturmasında, 5 Temmuz tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı. Gökhan Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise 27 Temmuz’da yurt dışından dönerken gözaltına alınmış, 31 Temmuz’da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

