Gökhan Böcek, Havalimanında Gözaltına Alındı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, hakkında çıkan gözaltı kararı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.
YURT DIŞINDAN DÖNÜŞTE GÖZALTINA ALINDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında çıkan gözaltı kararı 5 Temmuz 2025 günü yürürlüğe girdi. O tarihte yurtdışında bulunan Gökhan Böcek, gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” soruşturması çerçevesinde, tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Viyana’dan bindiği uçakla Antalya’ya geldiği sırada havalimanında gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü “rüşvet” soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Bunun ardından eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 27 Temmuz’da yurtdışından döndüğünde gözaltına alınmış ve 31 Temmuz’da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.