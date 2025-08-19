Gökhan Böcek, Havalimanında Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINMA GELİŞMESİ

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAN DÖNÜŞTE GÖZALTINA ALINDI

5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. O dönemde yurtdışında bulunan Gökhan Böcek, gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Viyana’dan bindiği uçakla Antalya’ya geldiğinde havalimanında gözaltına alındı.

OLAYLARIN SEYRİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı. Bunun yanı sıra, Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da 27 Temmuz’da yurt dışından döndüğünde gözaltına alınmış ve 31 Temmuz’da aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.