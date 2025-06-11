Göksal U., Menderes Aşgın’ı bıçakladı

KAN DONDURAN OLAY MUĞLA’DA YAŞANDI

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, bu akşam saatlerinde korkunç bir vakaya tanıklık etti. İddialara göre, saat 18.00 sularında Göksal U. (35), arkadaşı Menderes Aşgın’ın (45) evine gelerek birlikte alkol almaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra, bilinmeyen bir sebepten ötürü aralarında tartışma yaşandı. Tartışma, hızla şiddete dönüştü.

ŞİDDETLİ SALDIRI VE KAÇIŞ

Öfkesine kapılan Göksal U., mutfaktan aldığı bıçakla önce Menderes Aşgın’a sonra da evde bulunan Nesrin Acar’a (43) saldırdı. Olay sırasında evde bulunan 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın, tüm bu dehşeti izleyerek hemen polisi aradı. Ancak bu durum, saldırganın öfkesini daha da artırdı. Göksal U., küçük Kıvanç’a da bıçakla saldırarak onu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER VE YAKALAMA

Komşuların kavgaya ilişkin yaptığı ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın’ın cansız bedenleri yerde kanlar içinde bulundu, ağır yaralı haldeki Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Göksal U. kısa sürede Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu vahim olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.