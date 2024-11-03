Göl Dibi Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı**

GÖLLERDE SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Göllerdeki su seviyesinin azalması, derinliklerinde barındırdığı tarihi ve doğal kalıntıların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Son zamanlarda çekilen görüntülerde, Türkiye’nin bu bölgesinde adacıklar meydana çıktığı görülüyor. Dronla çekilen görüntülerde, alandaki düzenli kent planı belirgin bir şekilde göz önüne serilirken, kalıntıların Urartular dönemine ait olduğu düşünülüyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Van Gölü’nün su seviyesinin düşmesi, artık görünür hale gelen tarihi yerleşim alanları ile eski yapıların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu durum, bölgenin tarihî ve kültürel yönü açısından büyük bir önem taşıyor. Yağışlardaki azalma ve artan buharlaşma, göl seviyesininin düşmesine neden olarak, geçmişte su altında kalmış yapıları gün yüzüne çıkarıyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, su altında kalmış bu yapıların uzmanlar tarafından tarihlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Elmastaş, “Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte bazı alanlarda ciddi kuraklıklar yaşanmakta. Van Gölü Havzasında da bu kuraklığın etkisini görebilmekteyiz” diyor.

YENİ BULGULAR VE ARAŞTIRMALAR

Ahlat kıyı şeridinde yer alan adacığın çevresindeki su altı yapı kalıntıları, geçmişte ilk olarak keşfettiklerini belirten Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, “Buranın ismi değiştirilerek yeni yeni ortaya çıkmış gibi haberler yapıldı. Aslında öyle bir şey yok, burası bilinen bir noktaydı” diyor. Birol, Konya Selçuklu Üniversitesinde Su Altı Arkeoloji Bölümü uzmanlarından burada gerekli incelemeleri yapmaları için davette bulunuyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE GİZEMLER

Birol, “Van Gölü Havzasının hemen hemen her kıyısında yaşam izlerine rastlıyoruz. Evlerin olduğu bu bölgede birçok medeniyetin izlerini görebiliyoruz. 2007 yılında Adilcevaz kıyısı açıklarında gördüğümüz yerler zaten paylaşımlar yapmıştık. O zaman su 29 metre derindeydi. Yeni bulgularla beraber, su seviyesinin daha da çekildiğini görmekteyiz” diyor. Gerek küresel ısınma gerekse bilinçsiz su kullanımı, göl seviyesinin azalmasına neden oluyor.

Birol, “Van Gölü altında birçok gizemi barındırıyor. Burada, geçmişte farklı medeniyetlerin yaşadığını görebiliyoruz. Adilcevaz kalesinde Urartular, Selçuklular ve Persler gibi birçok yaşam izine rastladık. Dolayısıyla bu kalıntılar, her geçen medeniyetin kendi izini bırakmış geçmişine tanıklık ediyor” diyerek sözlerine devam ediyor. Tüm bu tarihi eserler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malı olup, korunması ve sahip çıkılması gerektiğinin altını çiziyor.