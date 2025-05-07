Goldman Sachs, 2025 için Altın Tahminleri!

KÜRESEL FİNANS DEVİ ALTIN TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Küresel finans devi Goldman Sachs, altın piyasasına dair iyimser beklentilerini devam ettirerek 2025 yılı sonuna yönelik yeni tahminlerini duyurdu. Banka, güçlü merkez bankası talepleri ve artan resesyon riskleri sebebiyle yükselen altın ETF (borsa yatırım fonu) girişlerini göz önünde bulundurarak, ons altın fiyatı için yıl sonu tahminini 3.300 dolardan 3.700 dolara artırdı. Ayrıca, daha ekstrem senaryolar altında fiyatların 4.500 dolara kadar yükselebileceği ifade edildi. Bu tahminler, gram altın yatırımcıları arasında da heyecan yaratıyor; eğer Dolar/TL kuru 38,60 seviyesinde kalırsa, gram altın 5.585 TL’ye ulaşma potansiyeli taşıyor. Peki, gram altın 6 bin TL sınırını aşabilir mi?

Goldman Sachs, 14 Nisan 2025 tarihine ilişkin raporunda, ons altın için 3.700 dolarlık temel senaryosunu öngörüyor. Bu tahmin, birkaç önemli faktöre dayandırılıyor. Merkez bankalarının talebi, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden sonra varlıklarının dondurulmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini artırma çabası, önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Aralık 2024 itibarıyla aylık kurumsal talep 108 tona ulaşmış durumda, bu da 2022 öncesine göre beş kat artış anlamını taşıyor. Diğer bir önemli faktör ise ETF girişleri. Resesyon endişeleri ve düşen faiz oranları, altın ETF’lerine yönelik yatırımları artırıyor. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025 yılı içinde faizleri %3,25-3,5 seviyesine çekmesini öngörüyor ve bu durum altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.