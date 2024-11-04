Goldman Sachs Altın Fiyatında Yükselişi Öngördü

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Altın fiyatları, rekor üstüne rekor kırarken, bu yükselişin ne kadar süreceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar yüzde 8 daha artarak ons başına 3 bin dolara ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, merkez bankalarının altın alımlarının yanı sıra Fed faiz indirimleri ve güvenli liman yatırımlarına olan ilginin devam etmesi nedeniyle yapılıyor. Bu yıl altının fiyatı yüzde 30’dan fazla artarak 2 bin 790 dolarla rekor seviyelere ulaştı.

MERKEZ BANKALARINDAN YÜKSEK TALEP

Goldman, merkez bankalarının yüksek altın talebinin devam edeceğini ancak önümüzdeki yıl biraz yavaşlayacağını öngörüyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlere göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak fakat bu oran, 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalacak.

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

ABD’deki faiz oranlarının düşmesi, Batı’da altına dayalı ETF yatırımlarını artıracak. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025 ortasında politika faizini yüzde 3,25-3,5 aralığına çekmesini bekliyor. Düşük faiz ortamı, altın gibi faiz getirisi sağlamayan varlıkların rekabet gücünü artırıyor. Yüksek faiz oranları ise, faize dayalı diğer varlıkları daha cazip hale getiriyor.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Altına olan güvenli liman yatırımlarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Banka, jeopolitik ve enflasyon kaygıları nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere ulaştığını ifade ediyor. Seçim sonrası belirsizliklerin azalmasıyla bu pozisyonların normalleşmesi muhtemel ama uzun vadede, ticaret anlaşmazlıkları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, ABD borç endişeleri ve gelecekteki resesyon riskleri gibi faktörler, altını çekici bir korunma aracı olarak tutmaya devam edecek.