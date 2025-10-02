Goldman Sachs Altın Tahminlerini Aşabilir Dedi

DÜNYACA ÜNLÜ YATIRIM BANKASI GOLDSMANS SACHS’IN ALTIN ÖNGÖRÜLERİ

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatları üzerine yayımladığı yeni raporda değerli metalin “kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğini” açıkladı. Banka, özel yatırımcıların portföylerini altına yönlendirmesi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan yoğun girişlerin bu artışı sağladığını belirtiyor. Goldman Sachs, 2026’nın ortasında ons başına 4.000 dolar, yıl sonunda ise 4.300 dolar tahmini yapıyor. Bunun yanı sıra, bu seviyelerin aşılması durumunda “büyük bir yukarı risk” olduğunun altını çiziyor. Önceki raporunda ise ABD Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’lik bölümünün altına kayması halinde ons fiyatının 5.000 dolara yakın olabileceği öngörülmüştü.

Altın, 29 Ağustos’tan bu yana yüzde 12 oranında yükselerek 3.200–3.450 dolar aralığını geçti. Analistlere göre bu artışta, merkez bankalarının yaz aylarındaki duraklama sonrasında alımlarını yeniden artırma olasılığı etkili oldu. Ayrıca, spekülatif pozisyonların bu yükselişte sınırlı bir rol oynadığı ifade ediliyor. Yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 50 artan altın, 1980’deki enflasyona göre düzeltilmiş rekor seviyeyi geride bıraktı. Küresel belirsizlikler, faiz politikaları ve yatırımcıların davranışları altının fiyat hareketlerini belirlemeye devam ediyor.