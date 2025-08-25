Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak İSTİFA ETTİ

CHP’Lİ BELEDİYELERDE DEVAM EDEN İSTİFALAR

CHP’li belediyelerdeki istifa haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

İSTİFA SEBEPLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gökhan Budak’ın istifası, hem kamuoyunda hem de yerel siyasette büyük bir etki yarattı. Başkan Budak, istifasının nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı için kamuoyuna detaylı bir bilgi vermiyor.

20 YIL ARADAN SONRA CHP’YE KAZANDIRMIŞTI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırmış bir isim olarak öne çıkıyor.