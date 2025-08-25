Gündem

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak İSTİFA ETTİ

gole-belediye-baskani-gokhan-budak-istifa-etti

CHP’Lİ BELEDİYELERDE DEVAM EDEN İSTİFALAR

CHP’li belediyelerdeki istifa haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

İSTİFA SEBEPLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gökhan Budak’ın istifası, hem kamuoyunda hem de yerel siyasette büyük bir etki yarattı. Başkan Budak, istifasının nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapmadığı için kamuoyuna detaylı bir bilgi vermiyor.

20 YIL ARADAN SONRA CHP’YE KAZANDIRMIŞTI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırmış bir isim olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 62 Bin 774

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saatte hastanelere 58 ceset ve 308 yaralı getirildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 62 bin 774'e ulaştı.
Gündem

Orhangazi’de İnşaatta İşçi Düşmesi

Orhangazi'de bir cami inşaatında çalışan 31 yaşındaki işçi, 10 metreden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan El Musa Almatayer, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.