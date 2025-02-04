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Spor

Golle Gelen Büyük Kazanç: 204.219 TL!

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MİSLİ’YE ÜYE OLUN, YÜKSEK ORANLARLA OYNAYIN

Hemen Misli’ye üye olarak maçlarda “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynama fırsatını değerlendirebilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı sunuyor.

Misli üyesi, Cagliari – Lazio, Gaziantep – Galatasaray, Girona – Las Palmas, Chelsea – West Ham, Moreirense – Braga ve Rio Ave – Porto karşılaşmalarına çeşitli tahminlerde bulundu. Özellikle kupondaki en zor karşılaşmalardan biri olan Moreirense – Braga maçına “Handikaplı Maç Sonucu X” tahmininde bulunan Misli üyesi, 90+4’te gelen golle büyük bir sevinç yaşadı.

DURUMUN DEĞİŞİMİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Moreirense, 4. dakikada Guilherme Schettine’nin attığı golle durumu 1-0 yaptı ve devreyi bu skorla tamamladı. 90+4’te gelen gol ise tüm dengeleri değiştirdi. Bu tür anların heyecanı, bahis severler için oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

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