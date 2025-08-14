Gündem

Göncek’teki Yangın Sonrası 1 Kişi Tutuklandı

goncek-teki-yangin-sonrasi-1-kisi-tutuklandi

ORMAN YANGINI ÇIKTI

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, ilçede bulunan Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınında bir orman yangını patlak verdi. Köylüler durumu yetkililere bildirirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Ayrıca, yerel halk da söndürme çalışmalarına aktif olarak destek sağladı. Hareketli çabalar sonucunda alevler kontrol altına alındı.

YANGINA NEDEN OLAN İNCELEMELER

Yapılan araştırmalar sonucunda yangının, tarlada biçerdöverle çalışma esnasında meydana gelen kıvılcımlar yüzünden başladığı belirlendi. Olayla bağlantılı olarak biçerdöverin sahibi A.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Öte yandan, tarla sahibi S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

