Gönen’in Avukatı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen’in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın hızlandıracak bir şekilde ve titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabında ve görsel medyada yaptığı açıklamalara değinilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Aydın Mantar hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma’ suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır” denildi.

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalar yaptıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen organize suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı ile beraber hareket eden 16 şüpheli belirlenmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık’ta gerçekleştirdikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen’in bulunduğu 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu toplam 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu organize suç örgütünde İlker Gönen’in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan biri olduğu ifade edilmişti. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebek ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 11 kez toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmesi öngörülmüştü.

İLKER GÖNEN’İN İNTİHARI

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen, 1 Şubat sabahında not bırakarak yaşamına son vermişti. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci başlatılmıştı.