Gönül Dağı İzleyicilerinin Tepkisi Artıyor

REYTİNGLERDE DİZİLERİN DURUMU

Cumartesi akşamları reyting rekorları kıran yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinde son zamanlarda durum değişmeye başladı. Başarılı oyuncular Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu’nun yer aldığı bu dizide olumsuz gelişmelerin yaşandığı görülüyor. Gönül Dağı, iddialı rakiplerine rağmen reytinglerdeki başarı grafiğini sürdürmeye devam ediyor.

SON HAFTALARDAN GÜNDEME GELEN SAHNELER

Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle yine merak uyandıran yapımlardan biri olurken son haftalarda bazı sahneleri ile dikkat çekmeye başladı. Bu sahneler, izleyiciler arasında tartışmalara yol açarak tepkilere neden oluyor. Gönül Dağı, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken, güncel durumu ve gelişmeleri merak konusu oluyor.