Gönül Dağı Oyuncuları Kadrodan Ayrıldı

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ SEVİLEN BİR YAPIM OLARAK DEVAM EDİYOR

TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı, beş sezondur Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Her yeni bölümde ekran başında milyonlarca izleyici buluşurken, diziye dair gelen son haber hayranlarını derinden üzdü. Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi sevilen isimleri barındıran Gönül Dağı dizisinden olumsuz bir bilgi geldi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gönül Dağı, 6. sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ederken, izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı. Dizinin sıkı takipçileri için bu son haber, beklenmedik bir şok etkisi yarattı. Gönül Dağı’nın gelecek bölümleri hakkında heyecanla bekleyen izleyiciler, bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşıyor.