Google’a 325 Milyon Euro Cezası Kesildi

Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), dün aldığı kararla Amerikan teknoloji şirketi Google’ı internet çerezleriyle ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle rekor düzeyde 325 milyon Euro (380 milyon dolar) para cezasına çarptırdı. Moda platformu Shein’e 150 milyon Euro ceza verildiğini de bildiren kurum, Google’a yöneltilen suçlamaların altında “Gmail kullanıcılarının e-postaları arasında, kullanıcıların izni olmadan reklam gösterme” ve “kullanıcılar Google hesabı oluştururken geçerli bir izin almadan çerez yerleştirme” olduğunu belirtti. Daha önce, 2024 yılında Google’a 250 milyon Euro ceza kesilmişti. Bu cezanın gerekçesi ise “Alphabet Google’ın yeni sekme açarken yapay zeka hizmetine ilişkin endişelerin yanı sıra medya yayıncılarıyla olan ilişkilerinde Avrupa Birliği fikri mülkiyet kurallarına aykırı davranması” olarak gösterilmişti. Denetleme kurumu, Google’ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard’ın (sonradan Gemini adıyla yeniden markalandı) içeriklerini yayıncılardan ve haber ajanslarından alarak eğitildiğini ve bu kurumlara haber vermediğini ifade etti.

AB’DE TRUMP KORKUSU

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) komisyondan gelen haber, Google’a verilecek bir cezayı ertelediğini bildirdi. Ajansta yer alan bilgilere göre, “AB’nin ticaret şefi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin misillemesinden korktuğu için teknoloji devinin cezalandırılmasına ara verdiğinin ortaya çıkmasından sonra, bloğun Google’a yönelik antitröst soruşturmasını tam olarak desteklediğini” belirtti. Bu haberde, “AB Ticaret Bakanı Trump’ın tehditleri sonrası Google’ın cezasını erteledi” başlığı kullanıldı. Trump, AB Dijital Telif Yasası nedeniyle gümrük yaptırımları uygulayacağını belirtmişti.

İÇ MÜZAKERELER VE TARTIŞMALAR

Haberde, “İsminin açıklanmaması koşuluyla iç müzakereleri görüşen bir AB yetkilisi, ticaret komiseri Maros Sefcovic’in bu hafta ABD devinin cezalandırılmasını ertelemesinin ardından bloğun yürütme organında siyasi bir tartışmanın başladığını” ifade etti. Yetkili, pazartesi günü onaya sunulan planlanan para cezasında “Sefcovic’in kırmızı düğmeye bastığını” aktardı. Cezanın ertelenmesi, Trump’ın ABD’li teknoloji devlerini sıkı şekilde denetleme amacıyla Avrupa’yı hedef alacağı tehdidinin ardından geldi. Ticaret Bakanı, cezayı durdurmak için müdahale ettiğini inkar etmedi ve “Dahili prosedürlerimizin bir amacı var ve bunları kullanmak olağan dışı bir şey değil” dedi. “Bu, kapsamlı bir değerlendirme gerektiren karmaşık bir davadır ve her adım meslektaşça atılmıştır.” şeklinde ekledi. “Size şunu temin edebilirim ki, önceliğim Avrupa’nın çıkarlarıdır ve her zaman da öyle kalacaktır.” AB, reklam pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle 2021 yılından bu yana Google’ı soruşturuyor. Brüksel, ABD’li şirketin adil rekabeti sağlamak adına 2023 yılında reklam hizmetlerinin bir kısmını satmasını önermişti.