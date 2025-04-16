“Google’a 5 Milyar Sterlinlik Dava”

DAVANIN DETAYLARI

ABD merkezli teknoloji devinin çevrimiçi arama alanındaki “neredeyse tam hakimiyetini” artan fiyatlarla kötüye kullandığı iddiaları nedeniyle Google’a, Birleşik Krallık’ta 5 milyar sterlinin üzerinde bir tazminat davası açıldı. Çarşamba günü Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlatılan bu toplu dava, Google’ın rakip arama motorlarını tehdit etmek amacıyla konumunu suiistimal ettiğini ve bu sayede piyasa üzerindeki hakimiyetini artırdığına dair iddialarla dolu. Dava sürecinde, kendisini çevrimiçi arama reklamcılığı için tek geçerli seçenek haline getirdiği öne sürülüyor.

REKABET HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ

Dava, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olan Or Brook tarafından, Google’ın arama motorunu kullanan yüz binlerce İngiltere merkezli işletmeyi temsil etmek amacıyla açıldı. Bahsi geçen dava, 1 Ocak 2011 tarihinden bugüne, Google’ın arama reklamcılığı hizmetlerinden faydalanan kuruluşları kapsıyor. Brook, “Bugün Birleşik Krallık’taki büyük ya da küçük işletmeler ve kuruluşların ürün ve hizmetlerini tanıtmak için Google reklamlarını kullanmaktan başka alternatifleri neredeyse yok” şeklinde açıklama yaptı.

DÜZENLEYİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Unda farklı ülkelerdeki düzenleyicilerin, Google’ı bir tekel olarak nitelendirdiği vurgulanıyor. “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler Google’ı bir tekel olarak tanımlıyor ve Google’ın üst sayfalarında yer almak görünürlük için çok önemli” diyerek, rekabetin kısıtlandığını belirtiyor. Bu durum, hem büyük hem de küçük işletmeler için reklam imkanlarını büyük ölçüde daraltıyor.