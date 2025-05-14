Google, Android İçin Yeni Güvenlik Özellikleri Ekliyor

YENİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ KULLANICILARI KORUYOR

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemine yönelik olarak, telefon dolandırıcılıklarına karşı kullanıcıları daha etkin bir şekilde koruyacak yeni güvenlik özellikleri ekliyor. Bu yenilikler, özellikle tanımadığınız kişilerle yapılan telefon görüşmeleri sırasında zararlı yazılımların indirilmesini ve hassas izinlerin verilmesini engellemeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, bu güncellemelerle birlikte dolandırıcılıklara karşı daha güvenli bir deneyim yaşayacak.

UYUMLU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dikkat çeken özelliklerden biri, tanımadığınız bir kişiyle yapılan görüşme sırasında uygulama yan yüklemesinin otomatik olarak engellenmesi oldu. Bu, internet tarayıcısı ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden ilk kez uygulama indirilmesini önlüyor. Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında bir uygulamaya erişilebilirlik izni verilmek istendiğinde “Bu ayar cihazınızı korumak için engellendi” uyarısı gösterilerek yetkisiz erişimlerin engellenmesi sağlanıyor.

PLAY PROTECT İLE GÜVENLİK GÜÇLENİYOR

Google, kullanıcıların görüşme sırasında Play Protect güvenlik hizmetini devre dışı bırakmasını engelliyordu ve bu yeni korumaların da tamamen cihaz üzerinde çalışacağını belirtti. Android 16 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen bu özellikler, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Kullanıcılar, bu şekilde ek güvenlik katmanları ile donatılmış olacak.

EKRAN PAYLAŞIMINA YENİ KORUMA

Google ayrıca, kullanıcıların telefon görüşmeleri sırasında ekranlarını paylaşırken bankacılık uygulamalarına erişimini engelleyecek yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, dolandırıcıların banka veya devlet kurumlarını taklit ettiği ekran paylaşımı dolandırıcılıklarıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Böylece Android, yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit araçları setini daha da güçlendiriyor.