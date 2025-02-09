Google Haritalara Pin Değişikliği Geliyor

GOOGLE HARİTALARDA YENİ PIN GÖRÜNÜMÜNÜ TEST EDİYOR

Google, Google Maps uygulamasını daha da geliştirmeye devam ediyor ve bu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için oldukça yararlı bir yaklaşım. Şirket, şu anda test ettiği yeni özellik ile harita üzerindeki konumları kaydederken kullanılan pinlerin görünümünü değiştirmeyi hedefliyor. Şu anda, harita üzerinde uzaklaştıkça bu pinler birbirine yakın hale geliyor ve sonunda sadece tek bir pin kalıyor. Ancak Google’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, pinlerin boyutunu küçültürken, üzerindeki ikonları kaldıracak ve sadece beyaz bir çerçeveyle çevrili renkli pin bırakacak. Küçülen pinlerin renkleri ise, kullanıcıların hızlı bir şekilde hangi pinin hangi tür yer olduğunu anlamasına yardımcı olmak için korunuyor.

PINLERİN FONKSİYONLARI KOLAYLAŞIYOR

Örneğin, hayvanat bahçesi, müze, restoran veya benzin istasyonu gibi yerler kolayca ayırt edilebilecek. Bu değişiklik, harita üzerinde zoom yapıldığında pinlerin görünümünü daha sade bir hale getirecek. Ayrıca, pinlerin tamamen kaybolması ya da ikonlarının kaybolması, ekranı gereksiz kargaşadan uzak tutarak haritanın daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Google, bu pin değişikliklerini ilk olarak geçen yıl Ağustos ayında test etti, ancak o zaman eski tasarıma geri dönüldü. Şu anki testlerde bazı pinler zoom yapıldığında küçülürken, diğerleri normal boyutlarını koruyor.

KULLANICI DENeyimi İYİLEŞİYOR

Yeni pinler oldukça küçük olduğu için harita üzerindeki diğer öğeleri engellemiyor, bu da haritayı kullananlar için daha düzenli bir görünüm sağlıyor. Yeni pin tasarımı şu an için Google Maps beta sürümü 25.06.x’lerde yer alıyor. Google Maps’in dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif aylık kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, uygulama sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni özellikler üzerinde denemeler yapıyor. Bu değişiklik, harita kullanıcılarının pinleri zoom yaparak daha rahat bir şekilde incelemelerini sağlarken, uygulamanın ekranında kargaşayı azaltarak kullanımını kolaylaştıracak. Henüz bu yeni özellik tüm Android kullanıcılarına sunulmamış olsa da, yakın zamanda daha fazla değişikliğin Google Maps’e eklenmesi bekleniyor.