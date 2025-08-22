Google, Hükümetler İçin Özel Ai Sunuyor

GEMINI YAPAY ZEKASI HÜKÜMET KURUMLARINA SUNULUYOR

Google, hükümet kurumlarına yönelik özelleştirilmiş Gemini yapay zeka modelleri sunma planını duyurdu. “Gemini for Government” ismiyle tanıtılan bu platform, NotebookLM gibi mevcut araçlara erişim sağlıyor ve Google standartlarında kurumsal arama, video, görüntü oluşturma gibi yetenekler barındırıyor. Bu AI platformu, OpenAI, Anthropic ve xAI gibi rakiplerle doğrudan rekabet içerisinde. Gemini’nin amacı, AI ajanları sayesinde idari görevlerin otomatikleştirilmesi olarak belirleniyor.

ÖZEL AJAN GELİŞTİRME İMKANI

Gemini for Government’ın sunduğu hizmetler arasında, hükümet kurumlarının kullanabileceği önceden hazırlanmış Deep Research ve Idea Generation ajanları yer alıyor. Ayrıca platforma yatırım yapacak olan kullanıcılar, kendi özel ajanlarını da geliştirebiliyor. Güvenlik ve veri gizliliği özellikleri ile öne çıkan bu platform, Sec4 ve FedRAMP gibi bulut güvenlik standartlarına da uyum sağlıyor.

REKABETÇİ FİYAT POLİTİKASI

Google, bu AI platformunu hükümet kurumlarına yılda 0,50 dolar karşılığında sunuyor. Ek güvenlik özellikleri için ise fazladan ödeme seçenekleri mevcut. Bu uygun fiyat, OpenAI ve Anthropic’in son aylarda açıkladığı 1 dolar değerindeki hükümet odaklı AI anlaşmaları ile karşılaştırıldığında hem bir teşvik hem de eleştiri niteliğinde. Gemini for Government’ın bu adımı, Temmuz ayında Başkan Donald Trump tarafından duyurulan AI Eylem Planı çerçevesinde atılıyor. Trump yönetimi, yapay zekayı geliştirmek ve Amerikan ihracatına katkıda bulunmak amacı gütse de, planın detayları hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor.

AI DÜZENLEMELERİNE YENİ YAKLAŞIM

Teklif, federal kurumları fazla düzenlemeler getiren eyaletlere AI ile ilgili fon sağlamaktan uzaklaştırmayı öneriyor. Bunun yanında, Federal İletişim Komisyonu’nun AI düzenlemeleri konusundaki rolü artırılarak yürütme organına daha fazla yetki verilmesi amacını güdüyor.