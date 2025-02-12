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Google, Takvim Uygulamasından Özel Günleri Kaldırdı

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ÖZEL GÜNLERİN KALDIRILMASI

Google, “Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı”, “Ulusal Hispanik Mirası Ayı”, “Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı”, “Onur Ayı” ve “Holokost’u Anma Günü” gibi bazı özel ay ve günleri takvim uygulamasından çıkarıyor. Firma yetkilileri, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, takvim uygulamasındaki bu değişikliklerin geçen yıl planlandığını belirtiyor.

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

Yetkililer, “Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi.” ifadesini kullanıyor. Google, kullanıcıların özel günleri bireysel olarak takvimlerine kaydedebileceğini de vurguluyor. Uygulamada varsayılan olarak sadece ulusal bayramların ve günlerin yer alacağını bildiriyor.

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