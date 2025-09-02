Görevden Uzaklaştırılan Özgür Çelik Açıklama Yaptı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALAR VE AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü gerçekleşen toplantı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Çelik, “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Alınan karar CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeler, İmamoğlu ve belediye başkanlarımız zindanlarda cezalandırılıyor. Bu uygulamalarla bizi durduramadılar. Tüm hukuksuzluklarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Burası baba ocağı ve halktır” şeklinde ifade etti.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GEÇİŞ

Çelik, konuya dair X platformu üzerinden de açıklama yaptı. “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ YÖNETİMİN ATANMASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevlerinden uzaklaştırılmalarına ve geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.