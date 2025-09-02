Görevden Uzaklaştırılan Özgür Çelik Açıklama Yaptı

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz. Alınan karar CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeler, İmamoğlu ve belediye başkanlarımız zindanlarda cezalandırılıyor. Bu uygulamalarla bizi durduramadılar. Tüm hukuksuzluklarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Burası baba ocağı ve halktır,” dedi.

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Çelik, konu hakkında X sosyal medya platformu üzerinden de açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada, “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz,” şeklinde ifadelerde bulundu.

HUKUK MAHKEMESİ KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bu gelişmeler partinin iç işleyişinde önemli etkilere yol açabilir.