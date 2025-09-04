Görüntüler Ortaya Çıktı: Ayberk Kurtuluş Arandı

OGÜNDE BELİRLENEN GÜVENLİK AÇIKLARI

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurarak öldüren Ayberk Kurtuluş’un; güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği ve bu sırada aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün iki kez aracıyla giren Kurtuluş’un, güvenlik noktasında aranmadan geçtiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş’un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan bozma bir tabanca olduğu belirlendi. Özdemir’in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı çalıştığı, Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği tespit edildi. Yapılan çalışmada, Kurtuluş’un 24 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

TARTIŞMA VE İNTİHAR OLAYI

Öğle saatlerinde kampüs içinde bir araya gelen Hilal Özdemir ve Ayberk Kurtuluş’un tartıştıkları bilgisi alındı. Bu sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine, genç adamın aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş, güvenlik görevlilerine yine düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadıktan sonra içeri girdi. Özdemir’i yeniden yanına çağıran Kurtuluş’un, yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına bir el ateş ederek öldürdüğü, ardından da silahla intihar ettiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, Ayberk Kurtuluş’un kampüse giriş anlarının güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen görüntüleri dikkat çekti. Kurtuluş’tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği ve güvenlik görevlilerine sorular sorulduğu görülüyor. Ancak, Kurtuluş’un aracını neredeyse durdurmadan, özel güvenlik görevlisine kısa bir şey söyledikten sonra yoluna devam ettiği tespit edildi. Bu durum, güvenlik prosedürlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.