Görüşmeler Yavaş, Petrol Fiyatları Artıyor

GÖRÜŞMELERİN YAVAŞ İLERLEMESİ

Rusya’nın Ukrayna üzerindeki işgalini sonlandırmayı hedefleyen müzakere sürecinin yavaş ilerlemesi, Rus ham petrolü üzerinde uygulanan yaptırımların devam etmesine yol açıyor. Bu durum, aynı zamanda alıcılara yönelik daha fazla kısıtlama getirilme ihtimalini de artırıyor.

HAM PETROL FİYATLARINDAKİ ARTISLAR

Brent ham petrol vadeli kontratları, Türkiye Saati ile 07:20 itibarıyla varil başına 10 sent, yani yüzde 0.15 artışla 65.89 dolara yükseldi. ABD WTI ham petrolünün bugün sona erecek Eylül teslim kontratları ise 12 sent veya yüzde 0.19 artışla 61.89 dolara ulaştı.