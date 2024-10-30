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Gösteri Yürüyüşleri 2 Gün Yasaklandı

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ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN YASAK KARARI

Şanlıurfa Valiliği, 2 gün boyunca kentin genelinde gerçekleştirilecek tüm etkinlik ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararı aldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde bazı önlemler alındığı bildirildi.

FAALİYETLER YASAKLANDI

Açıklamada, “Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel ‘tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır.” ifadesi yer aldı. Kentteki bu yasak, olası huzursuzlukları önlemek amacıyla uygulamaya konuldu.

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