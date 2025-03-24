Gösterilerde 123 Polis Yaralandı, 1.133 Gözaltı

AÇIKLAMA VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ile Anayasa’nın 34. maddesine vurgu yapıldı. Bu madde, “Herkes önceden izin almadan, SILAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” ifadesini içeriyor. Ancak son günlerde bazı grupların bu hakkı istismar ederek toplumsal huzuru bozma çabaları dikkat çekiyor.

SALDIRILAR VE YARALANMALAR

Bakan Yerlikaya, protestolar sırasında 123 polis memurunun yaralandığını belirtti. Yürütülen eylemler sırasında asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak gibi tehlikeli maddelerin ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, polis teşkilatına saldıran ve kamu malına zarar veren kişilerle ilgili yasal işlemlerin sürdüğünü aktardı.

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemler sonucunda 1.133 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı şahısların olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların, ‘Uyuşturucu’, ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’ ve ‘Kasten Yaralama’ gibi 17 farklı suça karıştığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, “Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez!” diyerek net bir uyarıda bulundu. Huzur ve güvenliğin sağlanması için güvenlik güçlerinin her zaman görevde olduğunu ifade etti. Vatandaşların bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaları ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini belirtti.