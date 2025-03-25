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Gösterilerde 1418 Kişi Gözaltına Alındı

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SORUŞTURMALAR SONRASI GÖSTERİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları ardından çeşitli gösteriler düzenleniyor. Özellikle Saraçhane’de yaşanan provokasyonlar sonrası gündeme gelen son durum hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyunu bilgilendirdi.

Ali Yerlikaya’nın açıklamasında yer alan bilgilere göre, “19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.” Şu an için gözaltında 979 şüpheli bulunduğu belirtilirken, bugün 478 şahıs adli makamlara sevk edilecek. Bakan Yerlikaya, “Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HUZURU SAĞLIYOR

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri de kınayarak, güvenlik güçlerinin hukuktan aldığı güçle, aziz milletin huzur ve güvenliğini 7/24 koruyacaklarını ifade etti. Bakan, bu korumanın devam edeceğini vurguladı.

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