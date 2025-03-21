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Gösterilerde 97 Kişi Gözaltına Alındı

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PROTESTOLARIN ARDINDAN GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bu gece boyunca gerçekleşen protestolarda Türkiye genelinde 97 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.” dedi.

DEVLET HUZURUNU SAVUNUYOR

Bakan, gösteriler sırasında “Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu geceki eylemler sonucunda 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamakiçin direnme suçları kapsamında 97 şüpheli gözaltına alındığını aktardı. Bakan, halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olan polislerin gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu belirtti.

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