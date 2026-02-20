Göz Doktoruna Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltında

goz-doktoruna-siddet-uygulayan-supheli-gozaltinda

Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, hastanede görevli göz doktoru Uğur Kahraman’ın görev sırasında fiziksel bir saldırıya uğradığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığına yer verilirken, “Kişinin randevusuz muayene talebi, ertesi gün için planlanmış olmasına rağmen, doktorumuz saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler devam etmektedir.” denildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü kınayan kaymakamlık, Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.K’nin emniyetteki işlemleri sürerken, bu durumun sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor.

