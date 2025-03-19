Gözaltıların Ardından Kreşler Kapatıldı İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından gelişen olaylar bugün İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere, “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “Suç örgütüne üye olmak”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltildi. Olayların ardından kreşlerle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Gözaltılar sonrasında Şişli Belediyesi’ne ait kreşlerin hizmetlerine ara verildiği iddiaları ortaya atıldı. Kreşlerin kapatıldığına dair haberler gündeme geldi. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinden aldığı WhatsApp konuşmasını sosyal medya platformunda paylaşarak, “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcılarının da benzer paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Kreşlerden velilere iletilen mesajlarda, “Sayın velilerimiz kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?” ve “Sayın velilerimiz kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00’ye kadar kreşten almanızı rica ederiz.” şeklinde ifadeler yer aldı.