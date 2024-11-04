Gözaltındaki İETT Şoförü Tutuklandı

OLAYIN ARDINDAN GÖZALTILAR TAMAMLANDI

Bakırköy’de gerçekleşen üzücü olayda polis memuru Ogün Yürümez’in şehit olduğu kaza sonrasında, olayla ilgili olarak İETT şoförü Ahmet Gül gözaltına alındı. Gül’ün emniyetteki işlemleri sona erdi ve ardından Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü.

SAVCILIKTA İFADE VERİLDİ

Ahmet Gül, adliyeye çıkarılarak savcılıkta ifadesini verdi. İfadesinin ardından, tutuklanması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Gül’ün “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi.