Gözler 19 Haziran’da: TCMB Faizi Sabit Mi?

TCMB’NİN POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyip yüzde 46 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Anket, 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi ve 19 Haziran Perşembe yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentileri içeriyor.

POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİM BEKLENTİLERİ

Ankete katılan ekonomistlerin 19’u, politika faizinin sabit kalacağı tahmininde bulunuyor. Diğer yandan, 2 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 1 ekonomist ise 350 baz puan indirim yapılacağını düşünüyor. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin sabit kalacağı yönünde şekillenmiş durumda.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu için belirlediği politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, TCMB’nin politika faizi 350 baz puan artışla yüzde 42,50’den 46’ya çıkarılmıştı.