Gözler TCMB’nin Faiz Kararına Çevrildi! Ekonomistler İki İndirim Bekliyor

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Ağustos ayındaki enflasyon oranlarının beklentilerin üstünde gelmesinin ardından, dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yöneldi. Birçok banka ve finans kuruluşu, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından faiz indirimi beklentilerini aşağıya çekerken, Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin son tahmin ForInvest Haber’in düzenlediği anketten geldi.

ANKET SONUÇLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Toplam 24 ekonomist ile gerçekleştirilen ankette, medyan beklenti faizin 200 baz puan indirilerek yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. 24 ekonomistten 18’i gösterge faizinin 200 baz puan düşeceğini öngörüyor, 4 ekonomist 250 baz puan indirim bekliyor, ayrıca 2 ekonomist ise 300 baz puanlık bir indirim olabileceğini belirtiyor. Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında, şu anki borç alma faizi yüzde 41,50 ve borç verme faizi yüzde 46,00 seviyelerinin de 200 baz puan indirileceği düşünülüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİLERİ

Anketin sonuçlarına göre, ekonomistler yılın kalan kısmında 2 ek faiz indirimi bekliyor. “2025 yılının geri kalanında ne kadar faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 13 ekonomistin tamamı “2” cevabını verdi. 2025 sonuna ilişkin ekonomistlerin beklentilerinin bir önceki anket dönemine göre yükseldiği görülüyor. Yıl sonu medyan faiz tahmini, yüzde 36,00’dan yüzde 37,00’ye çıktı ve beklenti aralığı ise yüzde 38,00 ila yüzde 34,00 bandında şekillendi. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği öngörüsü ise değişmedi. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahmin yüzde 30,00, en düşük tahmin ise yüzde 20,00 seviyesinde.

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECİ

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla başlayarak üst üste üç toplantıda 250’şer puanlık indirimlerle toplam 750 baz puan düşürmüştü. Mart ayında ise gerçekleştirilen ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puanlık artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarıldı. Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a ve borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltildi. Haziran ayında faizlerin sabit tutulduğu TCMB, temmuz ayında 300 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 43,00 seviyesine çekti.