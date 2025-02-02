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Spor

Göztepe-Alanyaspor Süper Lig Maç Özeti

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MAÇIN DETAYLARI VE GOLLER

Göztepe, Süper Lig’deki 22. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilen heyecan dolu maçta, ilk yarıyı konuk ekip Alanyaspor, Nuno Lima’nın 45+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE’NİN ÇABALARI

İkinci yarıda Göztepe, rakibini kendi sahasına hapsederek baskı kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 81. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Penaltı için topun başına geçen Juan, vuruşunda Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran’ı geçemedi ve böylece Göztepe, eşitliği yakalama fırsatını değerlendiremedi.

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