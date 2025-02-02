Göztepe-Alanyaspor Süper Lig Maç Özeti

MAÇIN DETAYLARI VE GOLLER

Göztepe, Süper Lig’deki 22. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilen heyecan dolu maçta, ilk yarıyı konuk ekip Alanyaspor, Nuno Lima’nın 45+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE’NİN ÇABALARI

İkinci yarıda Göztepe, rakibini kendi sahasına hapsederek baskı kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 81. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Penaltı için topun başına geçen Juan, vuruşunda Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran’ı geçemedi ve böylece Göztepe, eşitliği yakalama fırsatını değerlendiremedi.