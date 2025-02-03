Göztepe’de Sakatlık Şoku: Üç Oyuncu Yok

Sakatlık Sorunları Devam Ediyor

Süper Lig’de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Göztepe, sakatlıklarla bir kez daha karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan stoper Koray Günter’in durumu belirginleşti. Maçın 24. dakikasında yerini Ogün Bayrak’a bırakan Koray’ın sahalardan 2 ila 3 hafta uzak kalacağı bildiriliyor.

İyileşme Süreleri Uzun

Ayrıca Brezilyalı futbolcular Juan ve Romulo’nun iyileşme süreçleri hakkında da bilgi verildi. İki oyuncunun sahalara dönmesinin yaklaşık 4 hafta alacağı kaydedildi. Göztepe, sakatlıklara rağmen zorlu fikstürle mücadele etmeye devam edecek.