Göztepe, Ege Derbisinde Bodrumspor’a Konuk Oluyor

GÖZTEPE VE BODRUM FK EĞİTİMİ KÜME DÜŞME HATTI MÜCADELESİNDE

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, 10 Şubat Pazartesi günü, düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum Stadı’nda, Yasin Kol’un yöneteceği bu Ege derbisi saat 20.00’de başlayacak. Bodrum FK’da teknik direktör Volkan Demirel’in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais, yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor.

BODRUM FK’DA SAKATLIK VE TRANSFER GÜNDEMİ

Jose Morais, daha önce Fenerbahçe’de çalışan Jose Mourinho’nun yardımcılığını yapmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı olan Musah Mohammed, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Bodrum, Gabriel Obekpa’yı da sezon sonuna kadar Moldova Super Liga ekiplerinden FC Zimbru Chisinau takımına kiralık olarak gönderdi.

GÖZTEPE’DE SAKATLIKLAR SELİ

Konuk ekip Göztepe’de ise çeşitli sakat oyuncular bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 3 Brezilyalı golcü Romulo, Juan ve Emerson’nun sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Orta sahada tedavi gören Isaac Solet ve Doğan Erdoğan ile birlikte stoper Koray Günter de Bodrum’da sahada yer almayacak.

BİLET FİYATLARI VE GEÇEN SEZONDAN HATIRLAR

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise VIP tribün için 3 bin TL, maraton için 1.500 TL, kale arkaları için 750 TL ve misafir tribün için 975 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için biletlerin 48 TL’den satışa sunulduğu açıklandı. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi Göztepe, 2-0’lık skorla kazanmıştı. Her iki ekip geçen sezon 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmişti.