Göztepe Mahallesi’nde Yangın Çıktı

GÖZTEPE MAHALLESİ’NDE YANGIN OLAYI

Göztepe Mahallesi’nde meydana gelen yangın, otluk alanda bilinmeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormana sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen soğutma çalışmaları ile yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

