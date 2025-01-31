Göztepe’nin Avrupa Hedefinde Alanyaspor Maçı

KRİTİK HAFTAYA GİRİYOR

Süper Lig’de en son deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla kaybeden Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir haftaya adım atıyor. Sıralamada 34 puanla 5’inci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, hem lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda zorlu sınavlarla karşılaşacak.

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Alanyaspor’u ağırlayacak olan Göztepe, 6 Şubat Perşembe günü Türkiye Kupası B Grubu’nda Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bu kupa maçı sonrasında 23’üncü haftada Bodrum FK’nın deplasmanına gidecek olan Göztepe, ardından bay takım olarak dinlenecek. Ligde ve kupada Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen Göztepe, bu 3 maçı da kayıpsız geçmek amacı taşıyor.

KUPA HEDEFİ VE AVANTAJLARI

Göztepe, kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor’u 1-0’lık skorla geçmişti. Eğer grup aşamasından çıkarak çeyrek finalist olursa, gelecek sezon ligdeki sıralamasına bakılmaksızın ülkemizi Avrupa arenasında temsil etme şansını elde edecek. Kupa zaferi, Göztepe için büyük bir fırsat sunuyor.