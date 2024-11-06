Göztepe Rekor İçin Hedefe Kilitlendi

İÇ SAHA PERFORMANSI

Göztepe, iç sahadaki son kaybını tam 1 yıl önce, 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor’a karşı tek golle almıştı. Bu mağlubiyetin ardından, İzmir ekibi iç sahada önemli bir performans sergileyerek, 1’inci Lig’de Tuzlaspor, Giresunspor, Eyüpspor, Ümraniyespor ve Altay’ı peş peşe mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon boyunca evinde üst üste 5 galibiyetle Göz-Göz, son yılların en etkili iç saha performansını sergiledi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Bu sezon, Süper Lig’de de aynı başarıyı devam ettirmeye oldukça yakın. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u 3-0, Sivasspor’u 3-2 ve Trabzonspor’u 2-1 yenerek, dikkat çekici bir ivme kazandı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un liderliğindeki takım, pazar günü Konyaspor maçını da taraftarının büyük desteğiyle kazanırsa, evinde 5’te 5 yaparak bu başarılarını bir kez daha taçlandıracak.