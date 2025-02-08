Göztepe, Sakatlıklarla Boğuşurken Tijanic’e Güveniyor

GÖZTEPE’NİN GOL UMUDU DAVID TIJANIC

Süper Lig’de Pazartesi günü düşme potasında bulunan Bodrum Futbol Kulübü ile mücadele edecek Göztepe’nin gol umudu David Tijanic olacak. Önceki hafta ligde karşılaşılan Alanyaspor maçında Brezilyalı oyuncular Romulo ve Juan’ın ciddi sakatlıklar yaşaması, sarı-kırmızılı ekipte büyük bir şok etkisi yarattı. Buna ek olarak yeni transfer Emersonn’un Gaziantep ile oynanan kupa maçında sakatlanması, teknik ekibin planlarını olumsuz etkiledi.

TEKNİK EKİBİN KARARLARI

Bodrum FK ile oynanacak olan maçta, 3 Brezilyalı oyuncudan yararlanamayacak olan teknik direktör Stanimir Stoilov’un, ileri uçta orta saha oyuncusu David Tijanic’i kullanacağı bildirildi. Ayrıca, hafif sakatlıkla mücadele eden Kubilay Kanatsızkuş’un durumunun da tam olarak uygun olmaması nedeniyle Tijanic’in forvet olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Stoilov’un, Japon oyuncu Matsuki’yi de alternatif olarak düşündüğü ifade edildi. Sakatlık dönüşü yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen Kubilay’ın maçın durumuna göre oyuna dahil olabileceği belirtiliyor.

TİJANIC’İN PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe’de en formda dönemini geçiren Slovenyalı Tijanic, 22 resmi maçta 6 gol atıp, 6 asist yaparak önemli bir katkı sundu. Göztepe, kritik Bodrum FK karşılaşmasında Tijanic’in performansına büyük bir umut bağlıyor.