Göztepe’yi Galatasaray, İkinci Yarıda Yenildi!

Galatasaray Göztepe’yi İkinci Yarıda Devirdi!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Kaan Ayhan ve Alvaro Morata’nın golleriyle zafer elde etti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 92’ye yükselterek İzmir’de şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı. Göztepe ise 47 puanda kaldı. İşte maçın özeti ve dikkat çeken anlar!

İLK YARIDA NEFES KESEN MÜCADELE

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da gol arayışında aktif oldu. 3. dakikada Göztepe, Heliton’un kafa vuruşuyla gole oldukça yaklaştı. Ancak kaleci Günay Güvenç, kritik bir kurtarışla topu uzaklaştırdı. Dönen topun ardından Kubilay Kanatsızkuş’un şutu ise direğin üstünden dışarı gitti. Galatasaray, 6. dakikada Ahmed Kutucu ile net bir fırsat daha yakaladı ancak top dışarı çıktı. 43. dakikada Ismail Jakobs’un ortasında Kerem Demirbay’ın şutu direkte patladı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA CIMBOM FIRTINASI

İkinci yarıda Galatasaray, daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. 51. dakikada Mertens’in pasının ardından Ahmed Kutucu’nun yerde kalmasıyla penaltı beklentisi ortaya çıktı fakat VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle bu isteği reddedildi. 69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaan Ayhan, 70. dakikada muhteşem bir golle skoru 1-0’a getirdi. 90+1. dakikada Alvaro Morata, durumu 2-0 yaparak galibiyeti garanti altına aldı. Göztepe, 63. dakikada Kubilay’ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü ile skoru değiştirmeyi başaramadı.

OKAN BURUK’UN CESUR KADRO SEÇİMİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı Muslera ve Sara’nın yanı sıra Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı’yı İzmir’deki maça dahil etmedi. Yedek kulübesinde Eren Elmalı, Sallai ve Lemina’yı tutan Buruk, sahaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez ve Morata gibi isimlerle çıktı. 67. dakikada Eren Elmalı ve Yusuf Demir, 79. dakikada Jelert ve Eyüp Aydın, 88. dakikada ise Metehan Baltacı oyuna girerek takıma dinamizm kazandırdı.