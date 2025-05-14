Gram Altın 4.000 TL’nin Altına Düştü!

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

BD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmış olması ve yatırımcıların güvenli limanlardan çıkması, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ons altın fiyatı 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatı 3.957 TL’ye kadar düştü. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, altın fiyatlarını sert bir şekilde etkiliyor. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin hafiflemesi ve borsalara yönelen yatırımcı ilgisi nedeniyle gram altın, 4.000 TL psikolojik sınırının altına sarkmış durumda.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatı ise 4.000 lira sınırına yakın şekilde 4.044 TL’den işlem görüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın fiyatı, yaklaşık %1,80’lik bir düşüşle 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın fiyatı da güvenli liman talebinin azalmasıyla düşüşe geçti.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede bu durum, altının son aylarda ulaştığı rekor seviyelere katkıda bulunan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.