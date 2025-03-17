Ekonomi

Gram Altın Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

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ALTIN FİYATLARI ARTİŞ GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatları yükselmeye devam etti. Alıcılar ve satıcılar, 17 Mart anlık altın fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte bugünkü altın alış ve satış rakamları.

17 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk iş gününde altının alış ve satış değerleri şu şekilde belirlendi:

Ons altın alış fiyatı 2.983 TL, satış fiyatı ise 3.518 TL olarak tespit edildi.

Gram altın alış fiyatı 3.517 TL, satış fiyatı 3.518 TL düzeyinde bulunuyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 5.773 TL, satış fiyatı 5.810 TL olarak açıklandı.

Yarım altın alış fiyatı 11.546 TL, satış fiyatı ise 11.619 TL düzeyinde.

Tam altın alış fiyatı 22.701 TL, satış fiyatı ise 23.145 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 23.022 TL, satış fiyatı 23.141 TL şeklinde belirlendi.

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