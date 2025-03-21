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Gram Altın İçin Çılgın Fiyat Tahmini

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GRAM ALTINDA REKOR SEVİYELER

Gram altın, ons altındaki yatay hareketlerine rağmen yeni rekor seviyelere ulaşıyor. Uzmanlar yükselişin devam edebileceğini, ancak kritik direnç noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

KAR SATIŞLARI BEKLENİYOR

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV’ye yaptığı açıklamada, “Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir” diyor.

FED’İN ETKİSİ VE KÜRESEL GELİŞMELER

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici olarak değerlendirirken faiz indirimleri konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

RUSYA-UKRAYNA DURUMU

Savaşın sona ermesine dair somut bir adım atılmamışken, Moskova’nın tavrını koruması piyasalardaki belirsizliği artırarak altına olan talebi destekliyor.

GRAM ALTIN 5 BİN TL OLACAK MI?

Gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi gündeme gelmeye başlıyor. Eryılmaz, bu beklentinin iddialı göründüğünü ifade ediyor. Eryılmaz’a göre, dolar/TL’de beklenmeyen dalgalanmalar olursa gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabiliyor.

BORSA İSTANBUL’DA TEDİRGİNLİK

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler kaydediyor ve yatırımcılar tedirgin durumda. BIST 100 endeksi dün yüzde 9’a yakın bir değer kaybı yaşarken, bugün de negatif bir başlangıç yapıyor. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu vurguluyor. Eğer satış baskısı devam ederse, bu seviyeler test edilebilir.

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